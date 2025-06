SBT abre inscrições para retorno da atração 'Porta da Esperança'

O SBT abriu as inscrições para uma temporada de três meses do "Porta da Esperança". Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a atração vai ao ar no segundo semestre deste ano, e será um quadro do "Programa Silvio Santos", apresentado por Patrícia Abravanel desde 2022.

Para se inscrever, a emissora solicita que o interessado suba um vídeo no YouTube que resuma a sua história e por qual motivo ele deseja realizar aquele sonho. Se for escolhido, o participante será convidado a contar sua história para Patrícia no palco.

O "Porta da Esperança" foi ar entre 1984 e 1997, e realizava os sonhos dos telespectadores que escreviam cartas ao programa. Os pedidos variavam entre ganhar uma cadeira de rodas, conserto de carro e até necessidades públicas como asfaltamento de ruas. Ao todo, foram realizados mais de 2 mil pedidos.

O retorno acontece devido ao sucesso de outros quadros que foram comandados por Silvio, como é o caso do “Show do Milhão”, que voltou em 2024 e exibe uma nova leva de episódios desde maio.