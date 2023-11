Saiba onde assistir ao show de Taylor Swift no Brasil

A cantora Taylor Swift desembarcou no Brasil com a “The Eras Tour” e se apresenta nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro, e nos dias 24, 25 e 26 em São Paulo. No entanto, quem não conseguiu o ingresso, já esgotados nas duas cidades, não poderá acompanhar o show em nenhum canal nem serviço de streaming.

Veja também

A experiência mais próxima do show é assistir ao filme “The Eras Tour — Concert Film”, lançado nos cinemas brasileiros no início do mês. A produção mostra um show das “The Eras Tour” em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A turnê da cantora revisita seus principais sucessos da carreira, distribuídos nos seus 10 álbuns já lançados.