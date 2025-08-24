Que horas começa o Globo Rural neste domingo (24/08)?

Mais uma edição do "Globo Rural" vai ao ar neste domingo (24), na TV Globo. Apresentado por Nélson Araújo e Helen Martins, o programa começa às 7h35, após o "Auto Esporte".

As notícias sobre a vida no campo e o agronegócio serão destaques nas reportagens especiais da atração de todos os domingos.

A produção aborda assuntos como a criação de animais, o andamento das safras, as cotações do mercado, entre outros que foram destaques na semana.

Veja também Zoeira Conheça 11 filmes cult que marcaram gerações e ainda merecem ser vistos Verso O que aconteceu com Tom Ripley? Últimos livros da série de Patricia Highsmith são lançados no Brasil

Que horas começa o Globo Rural hoje (24)?

O "Globo Rural" começa a partir das 7h35 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 8h45.