Que horas começa o Globo Rural neste domingo (24/08)?
Programa inicia após o 'Auto Esporte'
Mais uma edição do "Globo Rural" vai ao ar neste domingo (24), na TV Globo. Apresentado por Nélson Araújo e Helen Martins, o programa começa às 7h35, após o "Auto Esporte".
As notícias sobre a vida no campo e o agronegócio serão destaques nas reportagens especiais da atração de todos os domingos.
A produção aborda assuntos como a criação de animais, o andamento das safras, as cotações do mercado, entre outros que foram destaques na semana.
O "Globo Rural" começa a partir das 7h35 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 8h45.
