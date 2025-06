Neto de Raul Seixas mora nos EUA e tem semelhança física com o avô

O cantor Raul Seixas teria completado 80 anos no último dia 28 de junho e ganhou uma homenagem no Globoplay, com a série "Raul Seixas: Eu Sou". Aos 28 anos, Dakota Posey, neto do artista, chama atenção pela aparência semelhante com o avô.

Um vídeo postado no Facebook pela mãe de Dakota, Scarlet Seixas, impressiona pela semelhança: nele, Dakota aparece cabeludo, dançando com uma vassoura, sem camisa, a música "Como vovó já dizia".

"Meu filho anda e fica em pé tão parecido com ele. É estranho. O primeiro neto tem a genética dele, cabelo encaracolado e corpo magro", disse Scarlet, hoje com 49 anos, que também é mãe de Ty, seu caçula de 19.

Quando Dakota nasceu, nos Estados Unidos, onde mora até hoje, Raul já tinha morrido já fazia sete anos. Ele fez sua primeira aparição pública no documentário "Raul — O Início, o Fim e o Meio" ao lado da mãe e da avó, Gloria Vaquer.

Dakota foi pai cedo, aos 16 anos. Atualmente, está casado com a americana Alexis Miles, com quem ajuda a tocar uma loja de produtos naturais no estado do Alabama.