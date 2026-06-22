Shakira acompanha jogo da Argentina na Copa 2026 ao lado dos filhos

A cantora Shakira esteve presente no jogo entre Argentina e Áustria, realizado na tarde desta segunda-feira (22), em Dallas, nos Estados Unidos.

Durante a transmissão ao vivo, ela apareceu ao lado dos filhos: Milan, de 13 anos, e Sasha, de 11. Os dois são frutos do relacionamento dela com o jogador Gerard Piqué.

Em meio à partida na Copa do Mundo 2026, o mais velho, Milan, apareceu dando um beijo na bochecha da mãe. Em outro momento, Shakira chegou a acenar para o público e foi ovacionada.

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Relação entre Shakira e esposa de Messi

A artista mantém uma relação cordial com a esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, que chegou a ir para a turnê de Shakira em Miami. Conforme a revista Marie Claire, as duas tiveram desentendimentos na época que seus maridos jogavam pelo Barcelona.

No entanto, em 2023, Antonela apoiou Shakira após a separação dela com Piqué. E Messi chegou a aparecer na divulgação da campanha de divulgação de "Dai, Dai", música da Copa do Mundo deste ano.