Morre influenciador Carlos Filhar aos 47 anos

O influenciador paulista Carlos Filhar morreu nesta terça-feira (7), aos 47 anos. Nascido em São José do Rio Preto, ele criava conteúdos sobre o dia-a-dia, misturando humor, a rotina com o marido Arthur Borges e a militância LGBTQ+.

A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa ainda na noite do dia 7. “Carlos foi mais do que um influenciador — foi uma pessoa que inspirou, impactou e levou sua mensagem a milhares de pessoas com a sua autenticidade, alegria e verdade”, diz a nota.

O comunicado segue pedindo “respeito, empatia e privacidade” para que família e amigos do influenciador “possam viver esse luto com serenidade”.

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Horas antes da confirmação do falecimento, Carlos havia divulgado uma postagem na própria rede social com um longo desabafo acompanhado de uma foto dele próprio em preto e branco e a palavra “luto”.

Se você está se sentindo triste, tem pensamentos suicidas, intenções de ferir o próprio corpo, se sente sem esperança e pessimista na maior parte do tempo, ou conhece alguém que passa por essas ou situações semelhantes, isso pode estar ligado a um problema de saúde mental e há inúmeros tratamentos na rede pública ou privada capaz de oferecer ajuda. Como exemplos de locais que podem ser procurados, está o Centro de Valorização da Vida (CVV), que atende 24h pelo telefone 188 e sem custo de ligação ou via Chat, no cvv.org.br; o Movimento de Saúde Mental, no WhatsApp (85) 9 8106-7178, e o Hospital de Saúde Mental de Messejana, em Fortaleza, que dispõe de emergência 24 horas.

Carlos estava com Arthur há dois anos e os dois se casaram oficialmente no último mês de dezembro.

Os conteúdos compartilhados pelo casal se concentravam em posicionamentos contra a homofobia e sobre a rotina deles e suas famílias.

Após a confirmação, ainda na noite do último dia 7, Arthur fez uma postagem nas redes sociais. O influenciador compartilhou uma foto do casal em preto e branco com a legenda “Meu eterno amor”.

Há alguns dias, a informação de uma traição de Arthur veio a público nas redes sociais. No texto de Carlos, ele cita o caso, mas pede que o marido não seja julgado nem seja alvo de discursos de ódio.