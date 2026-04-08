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Morre influenciador Carlos Filhar aos 47 anos

Morte foi confirmada pela assessoria de imprensa na noite da terça (7), horas depois do paulista ter publicado um desabafo nas redes sociais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Homem de pele clara e barba aparada posa em um fundo escuro, vestindo uma camisa polo preta e uma corrente dourada fina. Ele encara a câmera com uma expressão séria, destacando o contraste entre a iluminação suave e as sombras que definem seus traços.
Legenda: Carlos Filhar compartilhava momentos do dia-a-dia com o marido, o também influenciador Arthur Borges, para mais de 300 mil seguidores.
Foto: Reprodução / Instagram.

O influenciador paulista Carlos Filhar morreu nesta terça-feira (7), aos 47 anos. Nascido em São José do Rio Preto, ele criava conteúdos sobre o dia-a-dia, misturando humor, a rotina com o marido Arthur Borges e a militância LGBTQ+

A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa ainda na noite do dia 7. “Carlos foi mais do que um influenciador — foi uma pessoa que inspirou, impactou e levou sua mensagem a milhares de pessoas com a sua autenticidade, alegria e verdade”, diz a nota.

O comunicado segue pedindo “respeito, empatia e privacidade” para que família e amigos do influenciador “possam viver esse luto com serenidade”. 

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Horas antes da confirmação do falecimento, Carlos havia divulgado uma postagem na própria rede social com um longo desabafo acompanhado de uma foto dele próprio em preto e branco e a palavra “luto”

Se você está se sentindo triste, tem pensamentos suicidas, intenções de ferir o próprio corpo, se sente sem esperança e pessimista na maior parte do tempo, ou conhece alguém que passa por essas ou situações semelhantes, isso pode estar ligado a um problema de saúde mental e há inúmeros tratamentos na rede pública ou privada capaz de oferecer ajuda. Como exemplos de locais que podem ser procurados, está o Centro de Valorização da Vida (CVV), que atende 24h pelo telefone 188 e sem custo de ligação ou via Chat, no cvv.org.br; o Movimento de Saúde Mental, no WhatsApp (85) 9 8106-7178, e o Hospital de Saúde Mental de Messejana, em Fortaleza, que dispõe de emergência 24 horas.

Carlos estava com Arthur há dois anos e os dois se casaram oficialmente no último mês de dezembro. 

Os conteúdos compartilhados pelo casal se concentravam em posicionamentos contra a homofobia e sobre a rotina deles e suas famílias

Após a confirmação, ainda na noite do último dia 7, Arthur fez uma postagem nas redes sociais. O influenciador compartilhou uma foto do casal em preto e branco com a legenda “Meu eterno amor”.

Há alguns dias, a informação de uma traição de Arthur veio a público nas redes sociais. No texto de Carlos, ele cita o caso, mas pede que o marido não seja julgado nem seja alvo de discursos de ódio.

Homem de pele clara e barba aparada posa em um fundo escuro, vestindo uma camisa polo preta e uma corrente dourada fina. Ele encara a câmera com uma expressão séria, destacando o contraste entre a iluminação suave e as sombras que definem seus traços.
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