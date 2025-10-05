Influenciador Junior Dutra morre após complicações de procedimento estético

O influenciador de moda e arquiteto Adair Mendes Dutra Junior, conhecido nas redes sociais como Junior Dutra, morreu na sexta-feira (3), aos 31 anos, em um hospital público de São Paulo.

Ele ficou conhecido por produzir conteúdos de beleza e estilo de vida e, nos últimos meses, vinha enfrentando complicações decorrentes de um procedimento estético no rosto.

De acordo com informações obtidas pelo portal LeoDias, Junior Dutra havia protocolado um pedido de instauração de inquérito contra o dentista Fernando Simionato Garbi, que, segundo ele, teria se passado por médico especialista em cirurgia da face para realizar o procedimento conhecido como Fox Eyes.

O inquérito foi registrado no 15º Distrito Policial de São Paulo, recebido pela Justiça e distribuído para apuração. No documento, Junior relatou ter sofrido hematomas e risco de sepse, o que o levou a buscar atendimento emergencial.

Ele também acusou o profissional de negar o acesso ao prontuário médico e, posteriormente, apresentar um documento irregular.

“O réu apresentou prontuário assinado com CRO e não CRM, ou seja, não era médico como se apresentava, e as datas inconsistentes evidenciam fraude”, diz o texto da ação.

Ainda segundo o processo, o acusado teria cometido crimes como exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica, lesão corporal grave, estelionato e publicidade enganosa, além de responsabilidade solidária da clínica onde o procedimento foi feito.

O que é Fox Eyes?

Junior se submeteu ao Fox Eyes em março deste ano. A técnica utiliza fios de PDO para levantar as sobrancelhas e o olhar, e é considerada minimamente invasiva.

No entanto, meses após o procedimento, ele relatou estar sofrendo com infecções recorrentes e desconfortos faciais. Em setembro, chegou a comentar sobre o problema em entrevista ao canal Feed TV, contando que lutava contra uma infecção grave no rosto.

Amigos próximos afirmaram que, na última semana, o quadro de saúde de Junior piorou.

“O Dutra fez o procedimento estético em março e, desde então, vinha tendo reações infecciosas e sentindo alguns desconfortos. Na sexta-feira passada, o problema agravou, ele passou mal, sentiu falta de ar e foi levado à emergência de um hospital público, mas não resistiu”, contou Gean Souza, amigo do influenciador, à revista Quem.

Gean afirmou que a família ainda aguarda o prontuário médico com a causa oficial da morte. “Ele era uma pessoa muito querida, cheia de sonhos. Queria estar mais perto da família, viajar, viver novas experiências. O que queremos agora é justiça”, desabafou.