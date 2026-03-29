Globo Rural deste domingo (29) mostra os bastidores da colheita de cacau pelo Brasil

O Globo Rural deste domingo (29) vai exibir uma reportagem especial sobre a produção e colheita de cacau em duas regiões do Brasil. Matéria prima do chocolate, o produto é um dos mais exportados pelo País para o exterior.

A equipe do programa vai em duas colheitas, uma em São Paulo e outra na Bahia. Em ambas, os frutos estão maduros e prontos para se transformarem em guloseimas.

A atração vai abordar também o crescimento do mercado de cacau no Brasil para os próximos anos.

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Que horas começa o Globo Rural hoje (29)?

O “Globo Rural” começa às 8h40, na TV Globo e no Globoplay, logo após o "Auto Esporte" com término previsto para 10h05.