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Globo Rural deste domingo (29) mostra os bastidores da colheita de cacau pelo Brasil

O programa começa às 8h40, logo após o "Auto Esporte".

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Três mulheres vestidas com roupas elegantes posam juntas em um estúdio de televisão, simbolizando uma equipe de jornalismo ou apresentadoras de TV.
Legenda: O programa apresenta as últimas notícias do campo.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O Globo Rural deste domingo (29) vai exibir uma reportagem especial sobre a produção e colheita de cacau em duas regiões do Brasil. Matéria prima do chocolate, o produto é um dos mais exportados pelo País para o exterior.

A equipe do programa vai em duas colheitas, uma em São Paulo e outra na Bahia. Em ambas, os frutos estão maduros e prontos para se transformarem em guloseimas.

A atração vai abordar também o crescimento do mercado de cacau no Brasil para os próximos anos.

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