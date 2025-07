Foto do Papa Leão XIV viraliza e internautas apontam semelhança com Wagner Moura

Uma foto do Papa Leão XIV viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (7), e o que chamou atenção dos brasileiros foi a semelhança do Santo Padre com o ator Wagner Moura.

A imagem, da década de 80, mostra Robert Francis Prevost na época que ele estudava Teologia na Catholic Theological Union, em Chicago, e com cabelo grande e bigode, muito semelhante ao papel que o Wagner interpretou na série “Narcos”.

“E o Papa que era a cara do Wagner Moura quando jovem”, escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter.

“A cara do Wagner Moura. Certeza que o ator brasileiro será escalado um dia para fazer um filme biográfico do Papa Leão XIV em sua estadia no Peru”, disse outra. “Wagner Moura ganha mais um papel”, brincou mais um internauta.

Antes mesmo dessa imagem viralizar, na internet, as pessoas já apontavam a semelhança entre os dois, mesmo com o papa mais velho.