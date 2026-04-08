Fortaleza terá show do grupo de K-pop 'Way Better' neste fim de semana; veja programação

O grupo de K-pop "Way Better" desembarca em Fortaleza neste sábado (11) para uma apresentação no teatro do Shopping Via Sul, a partir das 19h30. O show faz parte turnê "Way Better World Tour: Global Warming", que marca a primeira vez do conjunto em solo brasileiro.

Os ingressos podem ser comprados pela plataforma Uhuul a partir de R$ 120. Há opção de um pacote VIP com direito a pôster autografado e foto com os artistas.

Formado pelos cantores HELLO GLOOM, from20, KANG YUCHAN (A.C.E) e LIM SEJUN (VICTON), o "Way Better" é um coletivo artístico independente formado na Coreia do Sul om foco na liberdade criativa e na autenticidade artística.

Recentemente, eles lançaram o single "119". A música traz características do pop contemporâneo com letras em inglês cantadas por todos os integrantes.

Veja a música

Veja também Zoeira BBB 26: Discurso de Tadeu na eliminação de Samira entrega informação inédita Zoeira Morre influenciador Carlos Filhar aos 47 anos

Conheça os integrantes do 'Way Better'

Inicialmente, o "Way Better" foi um projeto fundado por FROM20 e HELLO GLOOM. O primeiro iniciou sua trajetória na indústria musical como integrante do grupo BIGSTAR, que encerrou suas atividades em 2019. Dois anos depois, deu início à carreira solo até culminar na criação do grupo independente.

HELLO GLOOM, também conhecido como Ungjae, é cantor, compositor e rapper. É autor de “Mamacita”. Ele fez parte do grupo IMFACT, que teve suas atividades encerradas em 2022. No mesmo ano, deu início à sua carreira solo com o EP Because I Was Young Boy.

Já KANG YUCHAN (A.C.E), anteriormente conhecido como Chan, é cantor, ator e ator de musicais. Ele é o membro mais novo do grupo A.C.E e também integrou o grupo projeto UNB. Integra o Way Better desde abril do ano passado.

LIM SEJUN (VICTON) é cantor e compositor e ficou conhecido como integrante do grupo VICTON, no qual estreou em 2016. Após sua saída da IST Entertainment no final de 2024, assinou contrato com a WAY BETTER em fevereiro de 2025. Sua estreia solo ocorreu em maio do mesmo ano com o single "You’re My Summe".

Serviço

Data: 11 de abril de 2026 (sábado)

Local: Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas 350, Fortaleza)

Horário: 19:30 (abertura dos portões às 18:30)

Ingressos a partir de R$ 120

Classificação Indicativa: 14 anos