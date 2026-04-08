Felipe Amorim pede desculpas após polêmica em marketing com Ludmilla

O cantor Felipe Amorim usou as redes sociais para pedir desculpas após afirmar publicamente ter se decepcionado com Ludmilla durante as gravações da música "Jogadora Cara", uma parceria entre os dois. Segundo ele, a fala fazia parte de uma campanha de marketing para o próximo feat entre ele e a artista.

"Galera, vocês caíram direitinho. Qual é a chance de eu ter gravado com a Ludmilla e não ter falado com ela? Pelo amor de Deus. Quando o Dennis falou para mim que a música ia ser eu e a Ludmilla, foi uma alegria, tanto para mim quanto para toda a minha equipe. Caramba, vamos gravar com a Ludmilla", disse.

Ludmilla chegou a se pronunciar pelo X, afirmando não ter gostado da estratégia e esclarecendo que sua equipe não ficou sabendo da iniciativa.

"O marketing que fizeram hoje foi super infeliz, não foi alinhado comigo e nem com a minha equipe, não foi nada legal. O combinado foi outro. Eu não curti", disse a cantora.

Veja também Zoeira Morre influenciador Carlos Filhar aos 47 anos

Elogios à Ludmilla

Após toda a repercussão negativa, Felipe Amorim teceu elogios à artista, admitiu o erro por parte da equipe dele, e disse que os dois estão alinhados para seguir com o trabalho.

"Eu e a Ludmilla já nos entendemos aqui, temos admiração um pelo outro. O nosso foco agora é o nosso feat e página virada. Desculpe qualquer mal entendido e vamos falar de música que é isso que amamos, máximo respeito a ti, Ludmilla", escreveu no X.