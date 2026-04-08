Carolina Ferraz é demitida da Record após seis anos no Domingo Espetacular

A apresentadora Carolina Ferraz foi demitida da Record TV e deixa o comando do Domingo Espetacular após 6 anos à frente do programa. A saída da atriz e âncora foi anunciada pela emissora no início da noite desta quarta-feira (8),

A empresa informou que o motivo do fim do contrato ocorreu por falta de um novo projeto. A Record disse ainda que segue de portas abertas para novas parcerias com Carolina Ferraz.

"Carolina é uma profissional extremamente competente, talentosa, dedicada e genuinamente querida por todos na emissora. Encerramos este ciclo", informou a empresa em nota.

Veja também Zoeira Globo articula contratar Ticiane Pinheiro após saída da Record, diz colunista Zoeira Boninho aparece em 'A Fazenda 17' para anunciar novo reality

No total, a apresentadora acumula 20 anos de carreira na casa, com passagens por diferentes telejornais, além do Domingo Espetacular. Ferraz também tem experiência como correspondente internacional em Nova York e Estados Unidos.

Ela fez ainda participações como repórter em coberturas especiais. Recentemente, também comandou as edições vespertinas do Jornal da Record.

Substituta de Carolina Ferraz

Segundo publicação do jornal Folha de S. Paulo, a emissora já possui um novo nome para substituir Carolina Ferraz. A jornalista Camila Busnello é quem irá assumir a apresentação do Domingo Espetacular ao lado de Roberto Cabrini.

Carolina, por sua vez, não irá se despedir do público na próxima edição neste domingo (12), pois Busnello já deve assumir a bancada do programa.