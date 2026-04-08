Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Carolina Ferraz é demitida da Record após seis anos no Domingo Espetacular

Apresentadora foi substituída pela jornalista Camila Busnello.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto de Carolina Ferraz no Domingo Espetacular.
Legenda: No total, a apresentadora acumula 20 anos de carreira na Record.
Foto: Reprodução/Record.

A apresentadora Carolina Ferraz foi demitida da Record TV e deixa o comando do Domingo Espetacular após 6 anos à frente do programa. A saída da atriz e âncora foi anunciada pela emissora no início da noite desta quarta-feira (8), 

A empresa informou que o motivo do fim do contrato ocorreu por falta de um novo projeto. A Record disse ainda que segue de portas abertas para novas parcerias com Carolina Ferraz.

"Carolina é uma profissional extremamente competente, talentosa, dedicada e genuinamente querida por todos na emissora. Encerramos este ciclo", informou a empresa em nota.

Veja também

teaser image
Zoeira

Globo articula contratar Ticiane Pinheiro após saída da Record, diz colunista

teaser image
Zoeira

Boninho aparece em 'A Fazenda 17' para anunciar novo reality

No total, a apresentadora acumula 20 anos de carreira na casa, com passagens por diferentes telejornais, além do Domingo Espetacular. Ferraz também tem experiência como correspondente internacional em Nova York e Estados Unidos.

Ela fez ainda participações como repórter em coberturas especiais. Recentemente, também comandou as edições vespertinas do Jornal da Record.

Substituta de Carolina Ferraz

Segundo publicação do jornal Folha de S. Paulo, a emissora já possui um novo nome para substituir Carolina Ferraz. A jornalista Camila Busnello é quem irá assumir a apresentação do Domingo Espetacular ao lado de Roberto Cabrini.

Carolina, por sua vez, não irá se despedir do público na próxima edição neste domingo (12), pois Busnello já deve assumir a bancada do programa.

Assuntos Relacionados
foto de Carolina Ferraz no Domingo Espetacular.
Zoeira

Carolina Ferraz é demitida da Record após seis anos no Domingo Espetacular

Apresentadora foi substituída pela jornalista Camila Busnello.

Redação
Há 23 minutos
foto de Leandro Boneco, do BBB 26.
Zoeira

Leandro Boneco volta para casa do BBB 26 após passar mal

Baiano relatou fortes dores no peito e precisou receber atendimento médico fora do reality show.

Redação
Há 2 horas
Donminique, Leandro Boneco e a filha do casal.
Zoeira

Esposa de Leandro Boneco, do BBB 26, critica 'desinformação' após brother passar mal

O produtor cultural sentiu fortes dores no peito na manhã desta quarta-feira (8).

Redação
08 de Abril de 2026
Jovens em estilo casual posando em ambiente com espelho decorativo ao fundo, expressão pensativa e estilo fashion moderno.
Zoeira

Fortaleza terá show do grupo de K-pop 'Way Better' neste fim de semana; veja programação

Apresentação faz parte da porção brasileira da "Way Better World Tour: Global Warming".

Redação
08 de Abril de 2026
Área externa da casa do BBB com piscina central, espreguiçadeiras sobre gramado, sofás e camas com dossel ao fundo, além de painéis cenográficos que remetem a paisagens naturais e desérticas em um ambiente iluminado.
Zoeira

Pré-inscrições para o 'BBB 27' serão realizadas no 'BBB Experience'; saiba como participar

Ativação do reality show ocorrerá do dia 8 a 21 de abril.

Redação
08 de Abril de 2026
Suzane von Richthofen, uma mulher com longos cabelos castanhos, gesticula com as mãos abertas enquanto fala, exibindo uma expressão comunicativa. O ambiente ao fundo é suavemente iluminado em tons de azul, com quadros na parede e uma luminária.
Zoeira

Suzane von Richthofen teria recebido R$ 500 mil da Netflix para gravar documentário

Contrato entre as partes supostamente prevê cláusula de confidencialidade, mas informação foi revelada pelo colunista Gabriel Vaquer.

Redação
08 de Abril de 2026
Ludmilla e Felipe Amorim.
Zoeira

Felipe Amorim pede desculpas após polêmica em marketing com Ludmilla

Cantor afirmou nas redes ter se decepcionado com a funkeira, com quem gravou junto.

Redação
08 de Abril de 2026
Leandro Boneco, um homem negro de barba e cabelos curtos, observa algo lateralmente com uma expressão de desânimo ou reflexão, usando uma camiseta preta Ao fundo, outras pessoas estão presentes em um ambiente interno, enquanto um logotipo de transmissão ao vivo aparece no canto inferior direito.
Zoeira

BBB 26: Boneco não apertou o botão de desistência; entenda

Brother tentou chamar a atenção da produção do reality show nesta quarta (8).

Redação
08 de Abril de 2026
Homem de pele clara e barba aparada posa em um fundo escuro, vestindo uma camisa polo preta e uma corrente dourada fina. Ele encara a câmera com uma expressão séria, destacando o contraste entre a iluminação suave e as sombras que definem seus traços.
Zoeira

Morre influenciador Carlos Filhar aos 47 anos

Morte foi confirmada pela assessoria de imprensa na noite da terça (7), horas depois do paulista ter publicado um desabafo nas redes sociais.

Redação
08 de Abril de 2026
Samira durante discurso de eliminação.
Zoeira

BBB 26: Discurso de Tadeu na eliminação de Samira entrega informação inédita

Gaúcha foi eliminada com 51,24% dos votos.

Redação
08 de Abril de 2026
Samira durante bate papo BBB.
Zoeira

BBB 26: Samira se diz surpresa com comentários sobre Milena e Ana Paula

Gaúcha foi eliminada com 51,24% dos votos.

Redação
08 de Abril de 2026
Foto de Samira do BBB 26.
Zoeira

Samira é a décima terceira eliminada do BBB 26

O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
07 de Abril de 2026
foto de Samria, Marciele e Jordana durante Sincerão do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: resultado aponta eliminação de sister com mais de 60% dos votos

Jordana, Marciele e Samira disputam preferência do público.

Redação
07 de Abril de 2026
Grupo de sete jovens usando roupas estilosas posando em frente a uma estrutura tradicional chinesa durante a noite, com iluminação artística ao redor.
Zoeira

Pré-venda para shows do BTS no Brasil iniciam nesta terça (7); veja preços

Apresentações acontecem em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

Redação
07 de Abril de 2026
Três mulheres expressando entusiasmo e força, com roupas fashion, enfrentando um cenário criativo com blocos laranjas, simbolizando empoderamento feminino e poder. Ideal para conteúdo de feminismo, luta por direitos das mulheres e empoderamento feminino.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial indica sister eliminada com mais de 60% de rejeição

Mais um participante será eliminado nesta terça-feira (7).

Redação
07 de Abril de 2026
Rapper Offset.
Zoeira

Rapper Offset é baleado na Flórida, nos EUA

Ex-integrante do trio Migos foi internado e está sendo monitorado.

Redação
07 de Abril de 2026
Ana Paula Renault e Jordana.
Zoeira

Ana Paula Renault e Jordana discutem após Sincerão no BBB 26

A jornalista acusou a advogada de agir como se fosse a diretora do programa.

Redação
07 de Abril de 2026
Apesentador do BBB 26 Tadeu Schmidt.
Zoeira

BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (6)

Dinâmica agitou a casa antes do resultado do Paredão.

Redação
06 de Abril de 2026
Na segunda fase de Avenida Brasil, Nina (Débora Falabella) vira cozinheira na casa de Carminha (Adriana Esteves).
Zoeira

Vingança de Nina contra Carminha marca nova fase de 'Avenida Brasil'; veja os destaques

Trama está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

Redação
06 de Abril de 2026
Montagem com três mulheres posicionadas lado a lado, diante de um fundo laranja com formas geométricas. À esquerda, uma mulher de cabelos longos e pretos usa vestido vermelho e faz gesto de desaprovação com os polegares para baixo. No centro, uma mulher loira veste blusa branca e saia rosa, levantando um braço com expressão descontraída. À direita, uma mulher de cabelos pretos usa vestido azul com franjas, apoiando a mão no queixo e exibindo expressão pensativa.
Zoeira

BBB 26: parcial aponta eliminação de sister com mais de 60% dos votos

Jordana, Marciele e Samira disputam a preferência do público.

Redação
06 de Abril de 2026