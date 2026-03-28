Cacau Protásio recupera visão após cegueira por uso de pomada capilar

Cacau Protásio voltou a enxergar após sofrer um episódio de cegueira temporária causado pelo uso de uma pomada capilar. A atriz usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde e alertar o público.

Em uma live, ela contou que apresentou melhora após iniciar o tratamento. "Graças a Deus, com toda a medicação que eu estou tomando, minha vista melhorou. Graças a Deus, voltei a enxergar. Não está 100%, mas vai ficar. Meu olho ficou verde e muito danificado, mas agora está melhor".

Apesar da recuperação, Cacau ainda relata sensibilidade nos olhos. "O verde já saiu, mas a claridade do sol e do celular me incomoda muito e faz meu olho arder mais e lacrimejar. Hoje já chorei muito ao mandar mensagens nos meus grupos para falar que voltei a enxergar".

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A atriz relembrou o momento de desespero durante a perda temporária da visão. "Fiquei cega por 6h, 7h. Foi o pior momento da minha vida, horrível. Senti uma dor avassaladora. Eu chorava e não sabia o que fazer! Eu chorava e falava: 'Caramba, tenho 50 anos, enxerguei até agora e não vou mais conseguir enxergar'. É a pior sensação que se pode ter: perder a visão de uma hora para outra".

Após o episódio, Cacau se uniu à Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro para conscientizar sobre os riscos de produtos irregulares. "O problema é que no mercado de cosméticos são vendidos vários produtos, e a gente tem que estar muito ligado com a Anvisa para ver o que a gente está usando. Todo dia, no mercado de cosméticos, chega produto novo. A culpa não é da profissional. Infelizmente, fornecedores vendem pomadas para profissionais que não são autorizadas pela Anvisa".