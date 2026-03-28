Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cacau Protásio recupera visão após cegueira por uso de pomada capilar

Atriz relatou susto e fez alerta sobre produtos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cacau Protásio chegou a ficar com o olho verde devido o uso da pomada.
Legenda: Cacau Protásio chegou a ficar com o olho verde devido o uso da pomada.
Foto: Reprodução/Instagram.

Cacau Protásio voltou a enxergar após sofrer um episódio de cegueira temporária causado pelo uso de uma pomada capilar. A atriz usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde e alertar o público.

Em uma live, ela contou que apresentou melhora após iniciar o tratamento. "Graças a Deus, com toda a medicação que eu estou tomando, minha vista melhorou. Graças a Deus, voltei a enxergar. Não está 100%, mas vai ficar. Meu olho ficou verde e muito danificado, mas agora está melhor". 

Apesar da recuperação, Cacau ainda relata sensibilidade nos olhos. "O verde já saiu, mas a claridade do sol e do celular me incomoda muito e faz meu olho arder mais e lacrimejar. Hoje já chorei muito ao mandar mensagens nos meus grupos para falar que voltei a enxergar". 

Veja também

teaser image
Zoeira

Ex-ator da Globo tem carro de lanches apreendido e faz desabafo: 'Difícil empreender'

teaser image
Zoeira

Polícia apreende 40 mil dólares falsos na casa de Bia Miranda no RJ

A atriz relembrou o momento de desespero durante a perda temporária da visão. "Fiquei cega por 6h, 7h. Foi o pior momento da minha vida, horrível. Senti uma dor avassaladora. Eu chorava e não sabia o que fazer! Eu chorava e falava: 'Caramba, tenho 50 anos, enxerguei até agora e não vou mais conseguir enxergar'. É a pior sensação que se pode ter: perder a visão de uma hora para outra". 

Após o episódio, Cacau se uniu à Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro para conscientizar sobre os riscos de produtos irregulares. "O problema é que no mercado de cosméticos são vendidos vários produtos, e a gente tem que estar muito ligado com a Anvisa para ver o que a gente está usando. Todo dia, no mercado de cosméticos, chega produto novo. A culpa não é da profissional. Infelizmente, fornecedores vendem pomadas para profissionais que não são autorizadas pela Anvisa". 

Cacau Protásio chegou a ficar com o olho verde devido o uso da pomada.
Zoeira

Cacau Protásio recupera visão após cegueira por uso de pomada capilar

Atriz relatou susto e fez alerta sobre produtos.

Redação
Há 1 hora
Ana Paula Renault apertando botão na prova do monstro.
Zoeira

Castigo do Monstro com Ana Paula e Milena é suspenso no BBB 26

Após horas de revezamento no jardim, "Big Boss" interrompeu dinâmica que tirou as sisters do VIP e gerou críticas de "vitimismo" entre os rivais.

Redação
Há 2 horas
Bia Miranda posando de lado, com camisa cropped do brasil.
Zoeira

Polícia apreende 40 mil dólares falsos na casa de Bia Miranda no RJ

Influenciadora é investigada por promover jogos de azar ilegais.

Redação
Há 2 horas
Imagem de rosto do ex-ator da Rede Globo, Sandro Pedroso.
Zoeira

Ex-ator da Globo tem carro de lanches apreendido e faz desabafo: 'Difícil empreender'

Sandro Pedroso registrou o momento em que fiscais levaram suas mercadorias, em Anápolis (GO).

Redação
Há 2 horas
Max e Iggor Cavalera são os fundadores do Sepultura.
Zoeira

Max e Iggor Cavalera não participarão de show final do Sepultura, diz Kisser

O guitarrista disse que os irmãos foram convidados, mas recusaram o convite.

Redação
28 de Março de 2026
Foto de Leandro Boneco, participante do BBB 26 que está no Paredão.
Zoeira

Parcial da enquete do BBB 26 aponta brother eliminado com mais de 50% dos votos

Alberto Cowboy, Jordana e Leandro Boneco disputam preferência do público.

Redação
28 de Março de 2026
Milena, mulher negra de cabelo crespo amarrado em coque e usando óculos de grau redondo, blusa preta, colete dourado e cordão vermelho.
Zoeira

Milena faz 'suco' com caldo de frango e restos de ovo para adversários do BBB 26

A sister foi chamada ao confessionário após a atitude.

Redação
28 de Março de 2026
Fotos de Cowboy, Jordana e Leandro Boneco.
Zoeira

Enquete BBB 26: Cowboy, Jordana ou Leandro Boneco? Vote em quem deve sair no Paredão

O escolhido pelo público vai deixar a casa no domingo (29).

Redação
27 de Março de 2026
Participantes do BBB 26.
Zoeira

Cowboy, Jordana e Leandro estão no 11º Paredão do BBB 26; veja como foi a formação

Formação não contou com Prova Bate e Volta.

Redação
27 de Março de 2026
Duas pessoas em um ambiente interno; uma ajusta o cabelo enquanto a outra segura uma fita vermelha, com cenário pintado ao fundo.
Zoeira

Com castigo duplo, veja quem são os monstros do BBB 26 nesta semana

Ana Paula e Milena perderam 300 estalecas e terão de cumprir o castigo até domingo (29).

Redação
27 de Março de 2026
Cenário verde com texto promocional ao fundo; duas pessoas com macacões brancos e amarelos empurram um carrinho onde outra pessoa está sentada, em ação de demonstração de limpeza.
Zoeira

Saiba quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 nesta sexta (27/03)

Anjo dessa semana assim como na anterior, também indica duas pessoas para o Castigo do Monstro.

Redação
27 de Março de 2026
Imagem da influenciadora Rita Ephrem, que morreu em São Paulo.
Zoeira

Influenciadora Rita Ephrem morre durante tratamento contra doença autoinflamatória rara

Jovem de 31 anos teve mais de 7 AVCs.

Redação
27 de Março de 2026
Participante Ana Paula Renault, do BBB 26, no quarto do líder do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Líder Ana Paula Renault revela quem será indicado ao paredão

Formação da berlinda ocorre na noite desta sexta-feira (27).

Redação
27 de Março de 2026
Homem apresentador de programa de TV com cabelo castanho escuro, vestindo jaqueta branca e camiseta rosa claro, em cenário com iluminação neon roxa e azul.
Zoeira

BBB 26 será exibido em dois horários no domingo (29)

Programação especial terá eliminação, Prova do Líder e formação de novo Paredão tudo no mesmo dia.

Redação
27 de Março de 2026
Participantes do BBB26 na sala.
Zoeira

Que horas será a prova do anjo do BBB 26 nesta sexta (27)

O vencedor da dinâmica será autoimune.

Redação
27 de Março de 2026
Duas fotos diferentes dos mesmos personagens: Bia Penha e o pai, João Bosco, em frente a Torre Eiffel. O lado esquerdo mostra uma selfie diurna tirada de um barco no rio Sena. Uma mulher jovem, com grandes óculos de sol castanho-alaranjados e cabelo ondulado, sorri e se inclina para um homem mais velho sorridente com um bigode branco proeminente. Atrás deles, a base e a estrutura completa da Torre Eiffel se elevam sob um céu azul claro e ensolarado, com o sol brilhante visível como um clarão. A água verde do Sena e outros turistas são visíveis. O lado direito é um retrato noturno do mesmo homem mais velho com bigode branco. Ele está de pé, olhando para a câmera com um leve sorriso, vestindo uma camisa de botão azul claro sob uma jaqueta escura aberta. Ele está em um parque, com galhos de árvores nus em primeiro plano. Atrás dele, a Torre Eiffel está lindamente iluminada com luz dourada quente contra um céu crepuscular azul-púrpura profundo.
Zoeira

Cearense viraliza ao realizar sonho do pai de conhecer Paris

A publicitária Bia Penha levou João Bosco, de 74 anos, para ver a Torre Eiffel pela primeira vez, e emoção conquistou a web.

Redação
27 de Março de 2026
Foto dos participantes do BBB 26.
Zoeira

Dividido pela líder Ana Paula, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Participante venceu a 11ª Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.

Redação
26 de Março de 2026
Ana Paula do BBB 26.
Zoeira

Ana Paula vence a 11ª prova do líder do BBB 26

Dinâmica teve diversas fases, envolvendo memorização e sorte.

Redação
26 de Março de 2026
Foto dos participantes do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Acompanhe a última parte da Prova do Líder desta quinta (26)

A etapa final foi disputada ao vivo.

Redação
26 de Março de 2026
Foto de estatuetas do Oscar.
Zoeira

Academia anuncia mudança do local da cerimônia de premiação do Oscar

Cerimônia também passará a ser transmitida pelo YouTube.

Redação
26 de Março de 2026