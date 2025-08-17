Diário do Nordeste
Anitta e Luciano Huck participam de ritual Kuarup no Território Indígena do Xingu; veja imagens

Os dois estão gravando um especial para o Domingão com Huck

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:21)
Zoeira
O Kuarup é um ritual com vários dias de celebração
Legenda: O Kuarup é um ritual com vários dias de celebração
Foto: Foto: Reprodução/Instagram

Anitta e Luciano Huck viajaram ao território indígena do Xingu, no nordeste do estado do Mato Grosso, na madrugada desta sábado (16). A cantora e o apresentador desembarcaram na Aldeia Ipatse, do povo Kuikuro, para participar do ritual Kuarup, que celebra a passagem de mortos da comunidade.

A viagem é parte de um especial para o Domingão com Huck, segundo o portal Mídia Indígena Oficial. Neste domingo, os dois devem voar de jato até a Terra Indígena Capoto-Jarina, onde visitam o respeitado cacique Raoni Metuktire, de 93 anos.

Em registros no Instagram de um cineasta que acompanha Anitta e Luciano, foi possível ver a recepção que os famosos tiveram.

“Estamos em um momento importante do nosso ritual. Estou com essa pintura que significa um sagrado para a gente. Um sagrado que só o dono do ritual pode se pintar assim. Tive um ano de luto e neste momento estou tirando essa pintura. Mas fico muito feliz com a sua vinda para a nossa Aldeia, para conhecer nosso Território, nossa realidade. Espero que você goste. Somos guardiões da floresta e originários desta terra", disse Takumã Kuikuro ao apresentador da Rede Globo. 

Luciano Huck e Anitta em pé em um rio raso ao entardecer, com vegetação ao fundo. O homem usa camiseta branca, colar e bermuda estampada. A mulher veste traje tradicional indígena com adereços vermelhos, pinturas corporais e manto branco. Ambos estão lado a lado, participando de um momento cerimonial.
Legenda: Luciano Huck e Anitta foram recebidos pelos povos Kuikuro e Kayapó no Parque Indígena do Xingu.
Foto: Reprodução/Redes sociais

Já a popstar agradeceu o convite e o cuidado do povo com a natureza: “Eu sei muito bem como é a força contrária para acabar com o território indigena, com a cultura. E a forma como vocês persistem, resistem... Contem comigo. É a primeira vez que estou presente mas já tentei com tudo que está ao meu alcance para apoia-los da melhor maneira.”

O que é o Kuarup

O Kuarup é um ritual tradicional de diversos povos indígenas do Xingu, no Brasil, realizado em homenagem aos mortos ilustres da comunidade, marcando o fim de um ano de luto. Tem um forte significado espiritual e coletivo, pois marca a despedida das almas dos mortos e celebra a vida.

O ritual envolve vários dias de cerimônias, e inclui cantorias e danças rituais, ⁠pinturas corporais e enfeites, luta corporal (huka-huka) entre os homens, oferta de alimentos e até o uso de troncos de madeira (os kuarup) colocados como símbolos dos mortos homenageados. 

