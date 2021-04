Jogadores de Fortnite 'fora do ar' reclamam de problemas para acessar jogo

Quem tentou logar com uma conta da Epic Games Store no game Fortnite, na manhã desta terça-feira (6), não conseguiu iniciar uma partida. Segundo a produtora do jogo, por meio do Twitter, a plataforma apresenta instabilidade nos servidores.

Usuários no Twitter informaram que o jogo está fora do ar (offline) e não abre. Além disso, alguns players do Battle Royale se deparam com a mensagem de erro "Invalid Client" (Cliente Inválido) ao tentar logar.



Os comentários de que o game caiu foram iniciados no Downdetector, plataforma que monitora bugs em serviços online, a partir das 9h no horário de Brasília. A falha aconteceu nos servidores do Brasil e de diversos lugares do mundo.

Legenda: Tweet da produtora do game Fortnite sobre instabilidades no game Foto: Reprodução/Twitter

No Twitter, a desenvolvedora do jogo informou que o problema envolve contas e serviços da Epic Games e que está ciente da falha. Não há previsão exata de horário para a solução da instabilidade. O erro parece afetar usuários do PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, e celulares Android e iPhone (iOS).

Outra reclamação é de que os usuários relatam que ficam presos na tela de carregamento ou recebem um aviso de que a solicitação não foi concluída ao tentar fazer login.