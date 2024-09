Zé Neto viaja com a família em meio a tratamento de depressão

Após se afastar dos palcos para tratar depressão e síndrome do pânico, o cantor Zé Neto viajou com a família para curtir dias de lazer em uma fazenda em São José do Rio Preto, no Interior de São Paulo, no último fim de semana.

Natália Toscano, esposa do artista, publicou fotos dos momentos nas redes sociais. Eles chegaram ao destino de helicóptero e aproveitaram para fazer caminhadas e para pescar.

“Um final de semana abençoado, cercado pela família e guiado pela presença do Espírito Santo. Que a paz e o amor floresça em nossos corações. Uma semana abençoada”, escreveu ela na legenda.

Nos comentários das fotos, fãs deixaram mensagens de carinho para Zé Neto. “Obrigada por você postar o Zé sorridente para nós. Não ter notícias desse lado é angustiante”, disse uma pessoa. “Zé Neto, você faz muita falta no mundo sertanejo, volte logo”, escreveu outra.

Comunicado

Um comunicado foi publicado em agosto no perfil de Zé Neto e Cristiano para anunciar que Zé iria se afastar dos palcos para cuidar de sua saúde mental. Ele ficará longe do trabalho por pelo menos três meses.