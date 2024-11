Xand Avião paga mais de R$ 8 milhões por 50% de égua mais valorizada do Brasil

O cantor Xand Avião pagou R$ 8,52 milhões para adquirir 50% da égua Cafame Roxa AD, que é considerada a mais valorizada do Brasil na categoria Quarto de Milha. A compra aconteceu no 6º Leilão Haras WS, promovido por Wesley Safadão, e que aconteceu em Campina Grande, na Paraíba. A informação é de Léo Dias.

Agora, os sócios da Cafame Roxa AD são o cantor Xand Avião, juntamente com o JGC Ranch e o Haras AIP. Juntos, eles firmaram um acordo em 40 parcelas de R$ 213 mil.

Nos Stories, o ex-vocalista do Aviões do Forró publicou uma foto da égua e escreveu: “Seja bem-vinda, Cafame Roxa AD”.

Leilão

O leilão promovido por Wesley arrecadou, em apenas dois dias, mais de R$ 120 milhões.

Safadão estreou no mercado de leilões de cavalos em setembro de 2019. Em Fortaleza, ele realizou o primeiro pregão de animais do haras que ele possui, localizado em Aracoiaba, no Interior do Estado.

Na época, o cearense faturou R$ 12,7 milhões com o comércio da raça Quarto de Milha. O destaque foi o cavalo Don Príncipe Bar, cuja venda dos filhos rendeu ao cantor R$ 2,3 milhões em lances.