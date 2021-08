Walkyria Santos recebe apoio de Juliette, Carlinhos Maia e outros famosos após morte de filho

A partida repentina de Lucas Santos, 16, filho da cantora Walkyria Santos, movimentou as redes sociais na noite desta terça-feira (3). Famosos como Carlinhos Maia, Gretchen e Juliette prestaram solidariedade aos sentimentos da cantora de forró.

Em vídeo publicado no Instagram, na tarde de terça-feira, Walkyria Santos pediu que os pais fiquem alertas com os filhos e citou que a "internet está doente". "Ele postou uma brincadeira de adolescente no TikTok, mas as pessoas não acharam engraçado. Como sempre as pessoas destilando ódio na internet e deixando comentários maldosos", desabafou em choro.

Legenda: Walkyria Santos publicava fotos de viagens e aniversários de Lucas em rede social Foto: Reprodução/Instagram

A cantora e empresária Gretchen fez vídeo com críticas aos usuários de redes sociais. "O que se posta afeta a vida das pessoas. As palavras tem poder para o bem e para o mal. A internet, quando usada para o mal, por grupos de verdadeiros criminosos, pode até matar".

Veja depoimento de Gretchen:

O influenciador Carlinhos Maia, conhecido por sofrer com ataques de ódio nas redes sociais, pediu ajuda de autoridades para a criação de políticas públicas duras voltadas para internet.



"Vocês têm noção como haters são destrutivos, literalmente? Tá indo longe demais meu Deus, as autoridades precisam usar todas os exemplos que temos, de vidas que se vão, para de uma vez por todas fazerem uma lei mais dura, algo severo de verdade. Olha essa mãe, senhor!", comentou Carlinhos Maia.

A ex-BBB Juliette Freire, fã de Walkyria Santos, comentou no Twitter sobre a maldade destilada em opiniões nas redes sociais. "As pessoas precisam parar de usar a internet para machucar! Não é só um comentário, não é só uma opinião, é sobre a vida de alguém".

Do forró, a cantora de forró Kátia Cilene, amiga de décadas de Walkyria Santos, disse rezar pelo conforto de Walkyria em um momento de dor.

"Queria poder te dar esse abraço agora, cuidar de você e do seu coração generoso e bom. Mas estou aqui minha amiga rezando por você e sua família, a sua dor é minha também! Que o pequeno Lucas descanse em paz nos braços de Deus", escreveu Kátia Cilene.

Despedida

O filho da cantora de forró Walkyria Santos, Lucas Santos, de 16 anos, teve velório no Centro de Velório São José, às 19 horas, em Natal. O sepultamento foi marcado no cemitério Vila Flor, em Macaíba, Região Metropolitana de Natal, às 10h de quarta-feira (4).

Lucas era o filho do meio de Walkyria Santos, que ainda é mãe de Bruno, de 20 anos, e de Maria Flor, de 10.