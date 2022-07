Walkyria Santos dá bronca no filho ao vê-lo virar garrafa de uísque durante show de São João

A cantora Walkyria Santos "puxou a orelha" do filho mais velho, durante a apresentação no São João de Campina Grande, no último domingo (3). Bruno César Santos, 20, foi visto virando uma garrafa de uísque. A cena foi registrada em vídeo e compartilhada no perfil da forrozeira no Instagram.

Na publicação feita nesta quarta-feira (6), em tom de humor, ela escreveu na legenda: “peguei no flagra, viu, Bruno César”.

Veja bronca de Walkyria Santos em Bruno Santos

O vídeo começa com um áudio explicando a situação: "quando você está no show da sua mãe e ela te pega virando um uísque".

No vídeo, o rapaz aparece virando a garrafa, até que Walkyria chama o nome dele, com uma mão na cintura, e volta a dançar e cantar.