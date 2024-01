Viúva de João Carreiro desabafa sobre saudade do marido: 'Cadê meu amor?'

Francine Caroline, viúva do cantor sertanejo João Carreiro, foi às redes sociais neste sábado (6) desabafar sobre a saudade que sente do marido: "Cadê meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe?", escreveu ela nos 'Stories' do Instagram.

Carreiro morreu na última quarta-feira (3) durante uma cirurgia para colocar uma válvula no coração. O músico tinha quase 900 mil seguidores no Instagram e recentemente havia completado 41 anos.

Cirurgia durou 12 horas

Antes de morrer, Carreiro passou por uma cirurgia que durou cerca de 12 horas. O procedimento foi feito no Hospital do Coração de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. "Infelizmente, o João entrou para a estatística de cerca de 3% de pacientes que morrem de cirurgia cardíaca", disse o médico Jandir Gomes, que classificou o caso como uma "fatalidade".

Durante a cirurgia, a esposa do cantor, Francine, chegou a comentar que o procedimento tinha dado certo. "O coração dele já está funcionando sozinho com a nova válvula", disse ela. No entanto, duas horas depois, a mulher retornou às redes sociais para pedir orações para o marido.

Quem era João Carreiro?

Nascido em Cuiabá, no Mato Grosso, João Carreiro ganhou reconhecimento nacional por participar da dupla João Carreiro e Capataz. Juntos, eles fizeram sucesso na década de 2000.

Em 2009, a dupla emplacou música até em novela da Globo: a canção "Bruto, Rústico e Sistemático" fez parte da trilha de "Paraíso".

Em 2014, porém, os dois se separam, e João seguiu carreira solo. Em dezembro de 2023, ele havia lançado duas novas canções: "Meu Avô" e "A Coroa é Meu Chapéu".