Viúva de Aleksandro, da ex-dupla com Conrado, homenageia filho de cantor que sobreviveu

A influenciadora digital Tatiele Toro, viúva do cantor Aleksandro — que fazia dupla sertaneja com Conrado — usou as redes sociais, na terça-feira (4), para desejar felicidades pelo nascimento do filho do artista com a esposa Ana Moraes. O casal teve os gêmeos Bernardo e Miguel, mas só um sobreviveu.

A família vive um misto de emoções: a partida repentina de Miguel, e a felicidade da chegada de Bernardo.

Veja também É Hit Ludmilla anuncia turnê 'Numanice 3' com show em Fortaleza e em outras 18 cidades É Hit Cantor Pablo do Arrocha anuncia mudança na carreira: 'vou parar com a sofrência'

"Ana que lindo seu príncipe. Ana apaixonada nele! Deus abençoe grandemente a família de vocês!", escreveu Tatiele na foto do garoto, publicada pela mãe no Instagram.

Causa da morte

Na noite da última terça-feira (4), Conrado contou publicamente que um de seus filhos gêmeos, frutos do casamento com a cantora Anna Moraes, morreu logo após o nascimento devido a complicações no parto. Desde então, uma onda de solidariedade se formou entre artistas do universo sertanejo.

A causa da morte do bebê foi revelada pela equipe do artista por meio de um comunicado oficial à imprensa. Miguel nasceu com uma má-formação, que foi constatada algumas semanas antes do parto, e não resistiu. Ele faleceu apenas três horas após o nascimento.

Devido ao momento de luto, Conrado e o parceiro de dupla, Wesley, cancelaram o show que aconteceria na terça-feira em São José do Rio Preto.

“Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em orações pelo bem-estar da família, que agradece antecipadamente o apoio e orações”, informaram no comunicado.