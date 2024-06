Ludmilla anuncia turnê 'Numanice 3' com show em Fortaleza e em outras 18 cidades

A cantora Ludmilla anunciou, nesta terça-feira (4), a terceira edição da tour "Numanice". A carioca irá percorrer 17 cidades brasileiras, além de levar apresentações para Portugal e Estados Unidos. O início da pré-venda de ingressos acontece nos dias 6 e 7 de junho.

O anúncio da nova turnê acontece semanas depois do cancelamento do projeto "Ludmilla in the House", em celebração aos 10 anos de carreira da artista.

Veja cidades:

Salvador (BA) - 17 de agosto

Lisboa (PT) - 28 de setembro

Campinas (SP) - 12 de outubro

Fortaleza (CE) - 19 de outubro

Manaus (AM) - 20 de outubro

Recife (PE) - 26 de outubro

Belém (PA) - 2 de novembro

São Paulo (SP) - 9 de novembro

Rio de Janeiro (RJ) - 7 de dezembro

Curitiba (PR) - 15 de dezembro

Maracaípe (PE) - 28 de dezembro

2025

Guarapari (ES) - 11 de janeiro

Natal (RN) - 8 de fevereiro

Belo Horizonte (MG) - 15 de fevereiro

Niterói (RJ) - 13 de abril

Brasília (DF) - 3 de maio

Ribeirão Preto (SP) - 31 de maio

Florianópolis (SC) -A definir

Miami (EUA) - 7 de junho

Projeto audiovisual

O terceiro registro audiovisual do projeto de pagode da artista, intitulado “Numanice #3”, foi revelado ao público em fevereiro deste ano. Participaram Belo, Menos é Mais, Veigh e Mari Fernandez, O álbum apresenta 18 faixas, com destaque para “Maliciosa” e “A Preta Venceu”.

Na última turnê de pagode, realizada em 2023, Ludmilla realizou 15 shows, além da primeira edição do “Navio Numanice“. Todas as apresentações tiveram seus ingressos esgotados, incluindo um show no Estádio Nilton Santos, o “Engenhão“, no Rio de Janeiro, com mais de 60 mil pessoas.