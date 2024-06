Cantor Pablo do Arrocha anuncia mudança na carreira: 'vou parar com a sofrência'

O cantor baiano Pablo, mais conhecido como Pablo do Arrocha, anunciou uma grande mudança na carreira. Em vídeo compartilhado no Instagram, no início da tarde desta terça-feira (4), ele declarou que vai "parar com a sofrência" — termo usado para as músicas tristes e românticas tanto no arrocha quanto no sertanejo.

"Eu decidi que eu vou parar com a sofrência. Pelo menos até esse momento, é o que eu penso em fazer", declarou o artista em vídeo.

Veja anúncio do cantor:

Apesar da seriedade em vídeos, alguns usuários das redes sociais comentaram a publicação com desconfiança. "Oxe, oxe, oxe! O marketing vai vir pesado aí", disse uma seguidora.

Nomes como o cantor Jonas Esticado também mostraram surpresa com a informação: "Faz isso não macho!", declarou o cearense.

Decisão tomada após conversa com família e banda

Conforme Pablo, a decisão era cogitada há algum tempo e foi confirmada após conversas com a esposa e com sua equipe. Apesar do anúncio, ele não deu maiores detalhes de como será essa mudança.

"Eu quero agradecer a todos os meus fãs, acho que é uma obrigação minha vir aqui dar uma satisfação a vocês sobre essa decisão que eu tomei. (...) Espero que vocês entendam. Pra mim, chega de sofrência".