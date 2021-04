Vicente Nery deixa UTI nesta quarta-feira (21) após melhora no tratamento contra a Covid-19

O cantor Vicente Nery deixou a UTI nesta quarta-feira (21) após evoluir no tratamento contra a Covid-19. A informação foi divulgada pela esposa do cearense, Carol Rabelo, por meio das redes sociais.

Vicente foi transferido para um leito clínico no Hospital Otoclínica, em Fortaleza. Sorrindo, ele tirou uma foto na cama da unidade de saúde fazendo um coração com a mão.

"Aos queridos fãs, obrigada pelo carinho e continuemos nessa linda corrente de orações e muito amor! Já já ele @vicentenery_ estará de volta para honra e glória de Deus", escreveu Carol Rabelo.

Nessa terça-feira (20), foi anunciado no Instagram do forrozeiro que ele havia obtido avanços no combate à doença. Ele está internado desde o último dia 16 de abril.

"Voltei! Beijo para vocês. Deus abençoe. Não esqueça nunca da fé, do amor ao próximo e que Deus existe", disse o artista, ainda com dificuldades na fala.

