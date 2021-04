Vicente Nery faz coração com as mãos e manda mensagem para fãs: "voltei"

O cantor Vicente Nery segue na luta contra a Covid-19. Nesta terça-feira (20), um registro publicado no perfil Instagram do forrozeiro revelou o avanço no tratamento do cantor cearense na internação. Com as mãos, ele fez um coração e declarou aos fãs: "voltei".

Ainda com dificuldades na fala por conta do uso de oxigênio, o forrozeiro falou sobre ter fé. "Beijo para vocês. Deus abençoe. Não esqueça nunca da fé, do amor ao próximo e que Deus existe" e pediu pela saúde de todos: "Que esse vírus não passe nem perto de vocês".

Vicente Nery, que está internado em um hospital particular de Fortaleza com Covid-19, foi extubado no dia 18 de abril, depois de quatro dias submetidos à intubação — procedimento que garante a respiração adequada do paciente.

Cuidado eficaz

Na última quarta-feira (14), foi divulgada a internação do forrozeiro em uma unidade de saúde da rede privada da capital cearense. A hospitalização, segundo a assessoria de imprensa dele, foi necessária para o tratamento ser mais eficaz.

Também no mesmo dia, a esposa do artista, Carol Rabelo, publicou um texto sobre milagres e uma foto equipe médica que cuida do marido.