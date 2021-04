Cantor Fábio Carneirinho recebe alta após uma semana internado com Covid-19

"Tô caindo fora, eu quero viver"/"Tô de bem com a vida e não vou sofrer". Os versos cantados por Fábio Carneirinho condizem com a nova situação do cantor: ele voltou para casa nesta terça-feira (20) após sete dias internado em um hospital de Barbalha por Covid-19.

O artista cearense foi hospitalizado na última terça (13) e chegou a precisar de Ventilação Não Invasiva (VNI) para evitar eventual intubação. No Instagram, o forrozeiro agradeceu à equipe de trabalhadores do hospital, desde profissionais da saúde até faxineiros e cozinheiros, além de fãs.

Legenda: Fábio Carneirinho manifestou gratidão a profissionais da unidade de saúde. Foto: reprodução/Instagram

"A você que mandou suas orações e carinho, muito obrigado, tenho certeza que isso foi fundamental para essa vitória", destacou.

Agora, Fábio Carneirinho seguirá realizando fisioterapia em casa pelos próximos 15 dias em busca de melhoras. "Com fé de que tudo está nos planos de Deus".

Luto por Dedim Gouveia

O artista, no fim da noite desta segunda (19), manifestou luto pela morte do cantor Dedim Gouveia na rede social. "Mais um colega de profissão que a Covid leva. Dedim Gouveia".

"Deus conforte toda família, amigos e fãs", escreveu, ressaltando que continuava lutando contra a doença naquele momento. "Vocês não imaginam como é angustiante isso".