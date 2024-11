Solange Almeida fala sobre retorno do 'Aviões do Forró': 'Possibilidade nenhuma'

Solange Almeida, de 50 anos, disse neste sábado (02), que não há, atualmente, possibilidade nenhuma de uma apresentação de retorno nos "Aviões do Forró", banda onde a artista conquistou destaque nacional ao lado do ex-parceiro Xand Avião.

Ela foi questionada pela sertaneja Naiara Azevedo sobre uma possível volta do grupo no quadro "Se beber, não fale",do programa "Sabadou com Virginia", comandado pela apresentadora e influencer Virginia Fonseca e exibido no SBT.

“Não fujo da raia. Isso é uma coisa que todo mundo fala, inclusive tem época que isso viraliza, né. Ah vai ter turnê, ah vai ser tipo Sandy e Junior, tipo Exaltasamba e tal. Então assim, hoje não [tem possibilidade de um show de retorno]”, começou Solange.

A cantora complementou a resposta, dando a entender que não está na melhor fase da relação com seus ex-colegas do "Aviões", e que não conseguiria fingir estar de bem com eles.

"Não tem possibilidade nenhuma, até porque pra eu viver qualquer coisa, hoje com a maturidade que eu tenho, eu não me permito fazer nada que eu acho que vá contra a minha paz, que tire minha paz, que vai contra a minha integridade, hoje não dá pra fingir", continuou Almeida.

"Hoje não dá pra ir aonde eu não quero, sentar a mesa com pessoas que eu não quero, então isso também serve para dividir o palco", finalizou a artista.

Solange foi vocalista da banda por quase 15 anos. Em 2016, ela anunciou sua saída para seguir carreira solo após uma fase de sucesso naquela que se tornou um dos maiores fenômenos do forró eletrônico no país.