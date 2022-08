Simone Mendes nega proibição de visitar casa da irmã Simaria: 'eu entro, sim'

Após circular a informação de que os familiares teriam sido proibidos de entrar na residência de Simaria Mendes, Simone usou as redes sociais para negar o suposto veto da irmã.

"Eu entro, sim", disse a cantora em comentário feito no perfil de Leo Dias, colunista do Metrópoles, que publicou um reportagem sobre o novo conflito entre as sertanejas.

Dias havia noticiado que a proibição feita há cerca de 20 dias por Simaria valeria para todos os parentes, incluindo a própria mãe, dona Mara. A sertaneja, no entanto, nunca se pronunciou.

Novo affair

Afastado dos palcos desde o dia 16 de junho, quando anunciou uma pausa nos shows para cuidar da saúde, Simaria estaria tendo um affair com o ator cubano William Levy.

No aniversário de 40 anos da cantora, celebrado em junho, o irmão dela, Caio Mendes, chegou a entregar o romance em entrevista ao Fofocalizando.

"Dona Simaria está com paquera novo. É verdade, estou falando sério. Pelo que eu sei, isso tem uns dois meses de papo, mas ela é muito mole, muito lenta. Não o conheci, ela me falou sobre o rapaz, mas ele não é daqui. Ele é famoso", revelou.

