Simone faz viagem de última hora para Orlando, nos EUA: 'resolver uns negocinhos'

A cantora Simone, da dupla com Simaria, anunciou no Instagram que resolveu fazer uma breve viagem de última hora para visitar Orlando, nos Estados Unidos. Segundo ela, a saída do Brasil aconteceu para resolver problemas em solo americano.

"Vim resolver uns negocinhos, negócios meus. Resolvi de última hora. Faltando três ou quatro horas para o voo, eu comprei a passagem e tchau!", disse a cantora nos stories.

Simone mantém uma mansão na cidade e fez questão de deixar claro o quanto sentirá saudade da família no período fora do país.

"Loucura, hein? Não tenho juízo, não. Mas se não for assim, a gente não resolve nada, né? Estou desesperada de saudade dos meus filhos e do meu marido", declarou, finalizando o assunto.

A viagem chegou a ser citada com alguns fãs como repentina, já que ocorre em meio aos públicos desentendimentos entre Simone e a irmã, Simaria. As duas paralisaram a agenda de shows e ainda não há previsão de quando voltam às apresentações juntas.

Kaká Diniz e Simaria

Na última segunda-feira (8), Kaká Diniz usou as redes sociais para comentar o boato de que a cunhada Simaria teria se apaixonado por ele.O marido de Simone Mendes criticou as pessoas que garantem ter voz na internet e disse não se surpreender mais com notícias sobre a sua família.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit