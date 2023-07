Programação do Fortal 2023: veja as atrações deste sábado (22)

O terceiro e penúltimo dia de folia do Fortal 2023 acontece neste sábado (22). São esperados na edição histórica de 30 anos do evento centenas de milhares de foliões, que serão embalados, nesta noite, pelos blocos Vem com o Gigante, do cantor Leo Santana, o já tradicional Siriguella de Bell Marques e a rainha Ivete Sangalo em seu primeiro dia de bloco Village para deixar a energia lá em cima.

No trio independente, novidade deste ano no evento, o vocalista Ricardo Chaves faz a festa para os fãs saudosos do axé.

O Camarote Mucuripe e o Palco Arena também oferecem atrações para todos os gostos aos foliões que quiserem curtir a programação fora do corredor da folia.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO DO FORTAL 2023 DESTE SÁBADO (22)

CORREDOR DA FOLIA

Vem com o Gigante (Leo Santana)

Siriguella (Bell Marques)

Village (Ivete Sangalo)

TRIO INDEPENDENTE

Ricardo Chaves

CAMAROTE MUCURIPE

Wesley Safadão

Durval Lelys

Hugo Guilherme

KVSH

PALCO ARENA

É o Tchan

Verão S/A

Dj Justa

SERVIÇO

Fortal 30 anos

Data: 20 a 23 de julho

Local: Cidade Fortal

Endereço: Av. Aldy Mentor - Bairro Manoel Dias Branco (S/N)