Programação do Fortal 2023: veja as atrações deste domingo (23)

Para encerrar a programação da edição especial de 30 anos do Fortal com a melhor energia, o último dia de folia, que acontece neste domingo (23), está repleto de grandes atrações.

Nomes aclamados do axé, que marcaram a história do evento ao longo desses anos, vão comandar os blocos desta noite. Na programação de peso, estão a lenda Bell Marques com o seu tradicional Siriguella, a rainha Ivete Sangalo, para não deixar ninguém parado no Village, e Durval e convidados animam juntos o bloco Brahma.

Além disso, tem atração para todos os gostos no Camarote Mucuripe e no Palco Arena para os foliões que quiserem curtir outras programações fora do corredor da folia.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO DO FORTAL 2023 DESTE DOMINGO (23)

CORREDOR DA FOLIA

Siriguella (Bell Marques)

Village (Ivete Sangalo)

Bloco Brahma (Durval e convidados)

CAMAROTE MUCURIPE

Dennis DJ

João Gomes

Rafa e Pipo

PALCO ARENA

Tuca Fernandes

Paulinho Calado

Dj Justa

SERVIÇO

Fortal 30 anos

Data: 20 a 23 de julho

Local: Cidade Fortal

Endereço: Av. Aldy Mentor - Bairro Manoel Dias Branco (S/N)