Pabllo Vittar lança clipe gravado em Fortaleza da música 'Cadeado'; veja vídeo

O clipe da música "Cadeado", da Pabllo Vittar, foi lançado às 21h desta terça-feira (23). As filmagens foram feitas na Pracinha da Cultura, no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, no dia 2 de maio, com a participação da Cia 085.

Segundo a artista, o single foi escolhido após pesquisa nas redes sociais. "Não foi eu quem escolhi que o próximo single de Noitada seria Cadeado, foram vocês mesmo. Eu fiz uma pesquisa no Twitter", compartilhou.

No dia da gravação, diversos fãs foram ao local acompanhar o processo e ter uma visão da artista. "Tô muito feliz de vim gravar esse clipe aqui em Fortaleza, com essa energia, essa vibe, com cenas ao ar livre, como vocês pediram. Vou me jogar", disse ela, nos stories na época.

Legenda: Produção foi filmada no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza. Foto: Reprodução/YouTube

Gravação do clipe

A gravação contou com 12 horas de produção e mais de 200 profissionais envolvidos no projeto audiovisual do single do álbum Noitada.

A coordenadora de produção da Peixe Mulher, Luana Caiubi, conta que a produtora vinha trabalhando no clipe desde o dia 10 de abril e que a gravação aconteceria no dia 19 daquele mês, mas o conceito do vídeo necessitava de mais tempo e a data acabou sendo adiada.

No começo do mês, a cantora agradeceu os bailarinos e bailarinas que iam dançar com ela nesta gravação. "Que coreografia linda, que movimentação, eu não gravei nada ainda...Já quero ver como vai ficar", explicou.