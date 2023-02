Ônibus da banda Canários do Reino tomba em estrada entre shows de Carnaval

Um ônibus que transportava a banda Canários do Reino, entre dois shows no Estado do Piauí, tombou, na madrugada desta segunda-feira (20). Ninguém ficou ferido e os danos foram apenas materiais, segundo o empresário Hamilton Queiroz.

A Banda fez um show na cidade piauiense de Luzilândia e se deslocava para outra apresentação, no Município de Miguel Alves, quando o motorista do ônibus perdeu o controle da direção e o automóvel tombou, na lateral da estrada, em Nossa Senhora dos Remédios, por volta de 2h.

17 pessoas estavam no ônibus (15 integrantes da banda e dois motoristas) e utilizavam o cinto de segurança, o que as protegeu, de acordo com Hamilton Queiroz. Entre eles estavam os dois vocalistas da Banda, Katiane Araújo e Sobrinho Alves.

Hamilton Queiroz Empresário Graças a Deus, todo mundo está bem e já seguimos viagem. Vamos cumprir o restante da nossa agenda de Carnaval."

A apresentação em Miguel Alves, que estava agendada para a madrugada desta segunda-feira (20), foi remarcada para a noite do mesmo dia.

'Canários do Reino' já realizou 4 shows no Carnaval 2023, entre os estados do Maranhão e Piauí. E tem mais 5 apresentações agendadas em solo piauiense: em Miguel Alves, Barro Duro, Curralinhos, Monsenhor Gil e Guadalupe.

Acidente com vítima fatal no Ceará em 2013

A banda Canários do Reino sofreu outro acidente com ônibus, em junho de 2013. Na ocasião, o automóvel do grupo musical colidiu de frente com um carro de pequeno porte, na BR-116, entre Pacajus e Chorozinho, no Ceará. O motorista do carro morreu e outras duas pessoas ficaram feridas.