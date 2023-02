Pabllo Vittar se inspira em animes para fantasias de Carnaval

Pabllo Vittar surpreendeu e se inspirou em fantasias de animes e desenhos para suas apresentações de Carnaval com o Bloco da Pabllo. O fashion stylist Vitor Moreira Ferreira, da equipe da artista, assina as produções.

No sábado (18), para se apresentar no Recife, a cantora escolheu a fantasia de Jutsu Sexy, inspirada no anime Naruto. No seriado, um dos poderes do personagem é se transformar em uma mulher para tentar distrair os seus oponentes, o chamado "Jutsu Sexy".

Legenda: Cantora de Jutsu Sexy Foto: Reprodução/ Instagram

Mais cedo, também em Recife, no tradicional Galo da Madrugada, a fantasia escolhida foi de Sakura, protagonista da série Sakura Card Captors.

Na sexta-feira (17), em Salvador, Pabllo surgiu no trio elétrico fantasiada de Vampira, personagem do desenho X-Men Evolution.

Legenda: Em Salvador, Pabllo surgiu no trio elétrico fantasiada de Vampira Foto: Reprodução/ Instagram

Nos comentários das fotos das fantasias publicadas no Instagram, Pabllo tem sido elogiada pela originalidade. “Eu amei a referência”, escreveu um fã. “Melhor fantasia de 2023. Jutsu neles”, publicou outro.

Na segunda-feira (20), Pabllo desembarca no Ceará com o bloco da Pabllo, para se apresentar em Aracati.