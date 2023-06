Nattan pega carona com Henrique e Juliano após avião apresentar problema técnico na Bahia

O cantor Nattan passou um por um susto antes de pegar um voo fretado, na tarde deste sábado (24). No Aeroporto Glauber Rocha, na cidade de Vitória da Conquista (BA), a aeronave apresentou um forte cheiro de combustível ainda em solo.

Ao realizar uma nova vistoria no avião foi constatado um vazamento de combustível. Por sorte, o cantor conseguiu pegar uma carona com Henrique e Juliano que estavam em outra aeronave no mesmo aeroporto.

"Nosso avião apresentou um probleminha. A gente vai pegar uma carona com os meninos. Vamos [fazer] shows com eles também, Henrique e Juliano. Vamos pegar uma carona mix. Deus na frente, O São João continua", declarou Nattan.

Shows de São João

Neste sábado, o cantor cearense realiza duas apresentações na Bahia, uma em Santo Antônio de Jesus e outra em Jequié.