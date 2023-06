Após passeio romântico, Maiara diz não estar namorando: 'São João solteira'

Durante um show em Irecê, na Bahia, na noite de quarta-feira (21), Maiara interagia com o público e acabou revelando estar solteira. “Quem estava namorando no Dia dos Namorados e já separou no São João levanta a mão”, afirmou ela, levantando a mão.

Em seguida, a cantora ainda afirmou: “Isso que é um bom negócio, menina. São João solteira”. As informações são do jornalista Leo Dias.

Maiara também disse durante o show que iria encontrar um par na Barraca do Beijo. “O que é aquele negócio ali, gente? É barraca do beijo? Vou achar meu 'felizes para sempre' ali hoje. Tem alguém solteiro aí? Tem alguém apaixonado?”, perguntou.

Os comentários de Maiara deixaram os fãs confusos, já que no início da semana ela compartilhou no Instagram um passeio de balão romântico com o cantor Matheus Gabriel. Antes de Matheus, a cantora viveu um relacionamento de idas e vindas com Fernando Zor.