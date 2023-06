Filha de Leonardo muda o visual e fãs apontam semelhança com Giovanna Ewbank

Uma das filhas do cantor Leonardo, a influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, viajou para os Estados Unidos para mudar o visual. No Instagram, ela mostrou a mudança e apareceu com os fios mais curtos e loiros.

Erick Lucas foi o responsável pela transformação de Jéssica, e contou na rede social que usou a técnica Soft Lift. “Sem palavras para agradecer a confiança, porque sair do Brasil para fazer o retoque aqui comigo nos Estados Unidos me deixa muito feliz”, escreveu o cabeleireiro.

Nos comentários da foto, Jéssica está sendo muito elogiada e também comparada à apresentadora Giovanna Ewbank. “A Jéssica parece demais com a Giovanna Ewbank”, escreveu uma seguidora. “Muito perfeita! Ficou um arraso”, publicou outra. “É a Giovanna Ewbank?”, perguntou mais um.

Além de Jéssica, Leonardo é pai de Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Matheus Vargas, Zé Felipe e João Guilherme.