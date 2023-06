Ary Mirelle e mãe de João Gomes curtem show juntas após treta; veja vídeo

Ary Mirelle e Kátia Gomes, namorada e mãe de João Gomes, respectivamente, surgiram juntas curtindo um show do cantor, nesta terça (20), em registro nas redes sociais. As imagens chamaram atenção na Internet após faíscas trocadas pelas duas em meio ao término do casal, que logo retomou o relacionamento amoroso.

Ary, atualmente grávida de João Gomes, publicou as imagens nos Stories do Instagram, mostrando a sogra animada nos bastidores da apresentação do filho.

Veja o vídeo:

Ainda no fim de abril, entretanto, a relação não parecia ser das melhores. Com o término, Kátia chamou Ary de ciumenta, imatura e preguiçosa, durante entrevista para um podcast, o que levou João Gomes a se posicionar nas redes pedindo uma retratação da mãe.

"Ela colocava uma cara feia pro pessoal. Eu acho que [o sentimento] deve ser assim, dentro dessa palavra né, ciumenta. Eu acho que a mais certa seria imatura. A Ary nunca fez nada lá em casa, não fez nada. Ela sempre foi bem recebida, ela é preguiçosa mesmo. Mas é o jeito dela né, a forma que ela foi criada. Não tem como você corrigir alguém", disse Kátia na entrevista em questão.

Mudança de postura

Ary, no entanto, não comentou o assunto de forma direta. Em uma série de Stories, a jovem aparentou tristeza e chegou a revelar que o término com João havia sido amigável. Semanas depois, os dois anunciaram a retomada do envolvimento amoroso.

Já no início deste mês, com o anúncio da gestação, o tom de Kátia Gomes se tornou diferente. "Eu renasci quando soube que vou ser avó. Ganhei um sentido completamente novo de viver. Parabéns meu filho, parabéns Ary", disse ela com a notícia.

Emocionada, Kátia ainda revelou que deseja acompanhar todo o processo da gravidez de Ary. "Quero acompanhar todos os teus passos e te oferecer minhas forças para brincar, segurar sua mãozinha em todas as jornadas da vida", finalizou.