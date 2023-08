Nattan lança feats com Nadson Ferinha e Tierry neste sábado (5)

Os fãs do cantor Nattan podem preparar as playlists para um novo álbum promocional do forrozeiro. O cearense lança repertório atualizado com participações na plataforma Sua Música, neste sábado (5).

O novo álbum do artista cearense é intitulado de "Pra Quebrar a Cara"

Segundo revelado pelo cantor, em publicação no Instagram, o setlist conta com feats de Nattan com Nadson Ferinha, Raquel dos Teclados e Tierry.

Avinne Vinny lança dueto com Nattan

O cantor Ávine Vinny, conhecido nacionalmente pelo hit “Coração Cachorro”, lançou na quinta-feira (3), em todas as plataformas musicais, “Anota Aí”, primeira faixa do seu novo DVD “Ao Vivo em Sobral”, gravado no início de julho.

A música conta com a participação do cantor Nattan que, assim como Ávine, é sobralense, fazendo com que o projeto tenha o pontapé inicial com o feat comandado pelos dois artistas filhos da terra.