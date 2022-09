Nattan grava primeiro DVD da carreira em novembro

O cantor Nattan irá gravar o primeiro DVD da carreira no dia 3 de novembro. O cearense revelou a informação no Instagram, na noite de quarta-feira (28).

A produção audiovisual terá grandes participações, destacou Nattan. O forrozeiro ainda não informou em qual cidade o DVD será gravado.

Veja anúncio de Nattan:

O cantor cearense ganhou destaque no meio musical durante a pandemia. Apadrinhado por Xand Avião, ele foi uma das grandes apostas do forró em 2021. Mesmo com pouco tempo de carreira, ele alcançou a 15ª posição no concorrido ranking “Viral” do Spotify no Brasil com a canção "Não Te Quero” — versão em forró de "Heaven".

Em julho deste ano, Nattan foi destaque nas redes sociais com uma versão em forró de uma música do cantor Prince Royce — "Te Robaré" virou "Tem Cabaré Essa Noite".

História na música começou aos 15 anos

Com o coração dividido entre Sobral e Tianguá, Nattan começou a cantar aos 15 anos.

"Foi tudo ainda na escola. Sempre me incentivaram. Também cheguei a tocar em bares e restaurantes na noite. Em Sobral, comecei a tocar em bandas", contou o jovem forrozeiro na primeira entrevista ao Diário do Nordeste.