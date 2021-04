Nattan grava clipe do viral 'Linda Bela' com Elias Monkbel; veja bastidores

O cearense Nattan saiu na frente e buscou o cantor Elias Monkbel para gravar clipe. Em Fortaleza, na noite desta terça-feira (6), eles fizeram dueto em produção audiovisual da canção "Linda Bela". A música virou hit por meio de um vídeo viral com uma dança ritmada por Orlandinho do Piseiro.

Com cenário típico do interior, ao som do teclado, os dois contracenaram e até fizeram a dancinha que viralizou nas redes sociais. No início do mês de abril, a composição bombou nos aplicativos Instagram, Tik-Tok e Kwai. "Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real", é o trecho inicial da letra.

O influenciador digital Orlandinho emplacou um vídeo viral com dois amigos dançando a música brega "Linda Bela", interpretada por Elias Monkbel. Rapidamente, os usuários das redes sociais reproduziram os passos.

No Ceará, o humorista Tirullipa chegou a reproduzir alguns vídeos semelhantes ao de Orlandinho, mas voltado a semana da Páscoa. Outro nome do humor a encenar a dança foi o comediante Aluísio Junior. Ao lado da esposa e do filho, ele fez graça no Instagram.

Do forró, a vocalista da banda Magníficos, Iara Ravich, chegou a reproduzir a dança com a música "Telefone Fora de Área".

