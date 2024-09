Namorada de Mari Fernandez publica declaração para a cantora: 'Me inspira'

Júlia Ribeiro, namorada de Mari Fernandez fez uma declaração para a cantora nessa quarta-feira (18) em seu perfil no Instagram. “Queria que vocês pudessem conhecer ela como eu conheço. A garra e a força que ela tem me inspira todos os dias”, escreveu na legenda de uma foto da amada compartilhada nos stories.

E continuou: "Poderíamos estar em casa descansando, mas estamos aqui… ela trabalhando, e eu ao lado, vendo como ela se sente em casa fazendo isso. Ela se entrega, se doa de verdade em cada coisa que faz. Orgulho de você, princesa. Te amo."

Veja também Zoeira 'A Substância', filme de terror com Demi Moore, estreia nesta quinta-feira (19) nos cinemas Zoeira Camila Moura chora ao falar de Buda em A Fazenda e diz não querer ser conhecida como 'ex de alguém'

As duas assumiram o namoro publicamente no início de setembro. Mas Mari declarou que prefere manter a vida pessoal mais reservada: "A Mariana e a Mari Fernandez se uniram há muito tempo, mas sou reservada. Gosto de viver o momento com minha família, em vez de expor tudo", explicou, na época.

Ainda nessa quarta, ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, a cantora explicou que conheceu a amada ainda no início da carreira.

“Só tem essa pergunta na minha caixinha, vocês são curiosos, né?”, disse a cantora. "Quando eu desci do camarim (de um show em Recife), passei pelo meio da galera e ela me pediu uma foto", relembrou.

Após a tietagem, a famosa revelou que foi verificar as menções no Instagram, e a primeira publicação era justamente a foto das duas. "Aí eu fui dar uma stalkeada", brincou Mari, que passou a mandar mensagens diretas para Júlia. Assim, o romance engatou.