MC Ryan SP dá R$ 10 mil para fã de 12 anos que encontrou relógio perdido do cantor

O cantor MC Ryan SP surpreendeu um fã de 12 anos com um Pix de R$ 10 mil após o menino devolver um relógio de luxo que pertencia ao cantor. O episódio aconteceu no último sábado (11), durante uma apresentação do funkeiro em Bertioga, no litoral de São Paulo.

Em um momento do show, Ryan estava jogando "toalhinhas" para o público quando o relógio da marca Richard Mille, que tem modelos de até R$ 26 milhões, escapou do pulso dele. "Estava em uma bad [expressão que significa estar triste]. Aí, mano. Um moleque achou", contou ele em uma rede social.

O item de luxo foi encontrado pelo jovem Fagner Junior. Também pelas redes, o garoto explicou que estava próximo ao palco quando encontrou o relógio jogado no chão. Ao chegar em casa, ele identificou que o cantor usava o mesmo acessório nas publicações do influenciador Buzeira, e decidiu entrar em contato.

Logo no domingo (12), Buzeira, que é amigo de MC Ryan, recebeu o relógio da família da criança. "Não é todo mundo que faz isso não, mano. Pegar um relógio desse. Você [menino] nem procurou saber para vender. O Ryan estava procurando, ele vai ficar feliz", disse.

Após a troca, Fagner recebeu cerca de R$ 500 em espécie do influenciador, mas as recompensas não pararam por aí. Após saber da repercussão, Ryan entrou em contato com o menino e fez para ele uma oferta como agradecimento: escolher entre um celular e um videogame.

Em um vídeo que mostra a conversa entre Ryan e Fagner, o menino escolheu o prêmio em dinheiro e recebeu um Pix de R$ 10 mil. O rapper também brincou que o fã "não imaginava o que estava no pulso".

Em resposta, o menino agradeceu pelo Pix e afirmou que a quantia está reservada para ajudar a mãe. "Eu vou quitar o carro dela, que ela está batalhando há muitos anos para quitar o carro. Só tenho a agradecer minha mãe pelos ensinamentos, meu sonho é ajudar minha rainha", celebrou.

