MC Cabelinho é alvo de intolerância religiosa após foto em redes sociais

O funkeiro MC Cabelinho sofreu ataques de intolerância religiosa após publicar uma imagem no Instagram, nesta quarta-feira (4), em que faz uma referência ao seu orixá de matriz africana, Oxóssi.

Na legenda da publicação, o cantor escreveu "Okê Arô", frase que significa “Salve o Grande Caçador”. Além da própria foto fazendo um gesto de arco e flecha com as mãos, ele postou uma figura do orixá.

Na religião, acredita-se que Oxóssi é o rei das matas e da caça, simbolizando o conhecimento, a fartura e representando as florestas.

Por conta da homenagem ao orixá, Cabelinho recebeu opiniões preconceituosas sobre sua religião. "Curti seu trabalho, Cabelinho, mas você serve a demônios" e "Deixando de seguir" foram alguns dos comentários de intolerância religiosa.

Apesar dos ataques, o namorado da atriz Bella Campos recebeu o apoio de outros amigos famosos, como Baco Exu do Blues, Djonga, e de fãs.

"Parabéns, irmão, por não se envergonhar da sua fé", comentou um internauta. "Gente, quanta intolerância religiosa. Acreditem no que vocês quiserem. Deixa o povo ser livre para escolher o que quer seguir, o que quer fazer", escreveu outro.