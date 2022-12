MC Cabelinho toma anestesia geral para fazer tatuagem nas costas

O cantor MC Cabelinho se submeteu a uma anestesia geral para realizar uma tatuagem na região das costas, no Rio de Janeiro. Imagens do procedimento foram compartilhadas pelo artista nas redes sociais nessa quarta-feira (30).

"Fé! Agora só falta as pernas", escreveu o funkeiro ao publicar os registros do episódio. Na postagem é possível observar o desenho escolhido para ser marcado permanentemente: uma imagem dele mesmo se apresentando para o público.

Legenda: O artista compartilhou imagens do resultado do procedimento nas próprias redes sociais Foto: reprodução/redes sociais

Segundo a revista Quem, tatuadores e anestesistas presentes na sessão, realizada no Hospital da Plástica, na capital fluminense, afirmaram que o procedimento é inédito no Brasil.

Riscos da anestesia geral

Segundo o Ministério da Saúde, a intervenção serve para induzir o paciente ao um estado de ausência de dor durante uma operação, ou, como no caso de MC Cabelinho, ao ser tatuado — processo que pode ser doloroso. Ainda conforme a pasta, a anestesia geral atua em todo o corpo e, atualmente, apresenta raros casos de acidente ou complicações.

Com medicamentos, instrumental e técnicas modernas, o anestesiologista consegue reduzir ao máximo os riscos de acidentes anestésicos, mas, como alerta o órgão, eles não chegam a zero, "uma vez que há fatores imprevisíveis ligados não só à anestesia, mas à própria cirurgia, às condições hospitalares, etc".

