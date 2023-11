Matuê recebe Xand Avião em apartamento, e fãs pedem feat

O cearense Matuê recebeu o cantor Xand Avião no apartamento onde mora em Fortaleza (CE), na noite de quarta-feira (8). O encontro reuniu as famílias dos dois artistas.

Xand Avião publicou o encontro em redes sociais e falou sobre a alegria de encontrar o trapper. "É muito bom quando a gente pega carona no sonho do filho e conhece um cara ímpar como esse. Obrigado pela recepção e pela aula de vida, Matuê. Pablo Guterres não sei como te agradecer por esse encontro", escreveu o forrozeiro em rede social.

Luciana Brasileiro, mãe de Matuê, organizou o encontro no apartamento do artista. Os convidados aproveitaram jantar servido pelo Chef Bob, padrastro do trapper.

Quem comemorou o encontro nas redes sociais foi Enzo Temoteo, filho do cantor Xand Avião. O garoto tem Matuê como um dos ídolos da música. "Conheci uma das pessoas que sou mais fã no mundo e tive o prazer de bater um papo com ele e minha admiração só aumentou. Matuê, obrigado pela recepção e pela aula de vida que você me deu, irmão".

Fãs pedem feat

Legenda: Evento reuniu família de Xand e de Matuê Foto: Reprodução/Instagram

Já imaginou um dueto entre Matuê e Xand Avião? Após a divulgação do encontro em Fortaleza, o público fez o pedido em comentários nas fotos dos artistas.

"Custa nada fazer esse feat!", escreveu um seguidor do cantor de forró. Outro perfil disparou: "Feat quando?".

Xand Avião já exaltou o trabalho do trapper em publicação nas redes sociais. Em 2020, quando Matuê estava entrando nos rankings de maios ouvidos do país, o forrozeiro fez stories e até sinalizou o interesse em fazer um feat.