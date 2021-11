Matheus Fernandes realiza primeiro show internacional em turnê na Europa

O cearense Matheus Fernandes, uma das vozes do hit "Coração Cachorro", desembarcou na Europa para realizar a primeira turnê da carreira no exterior. O início do roteiro europeu aconteceu em Madrid, na Espanha, nesta quarta-feira (24).



"O primeiro show foi incrível. Levamos um pouco de Brasil para quem mora na Europa e estava com saudade. Você nota que eles foram com uma vontade grande de curtir, dançar e fazer tudo o que for possível", declarou o cantor.

No setlist musical, Matheus Fernandes diz que o forró é quem manda no repertório. Ele também adiciona hits do axé e pagode.

Matheus Fernandes Cantor No repertório cantamos muito forró. Eles curtem e querem bastante forró. O forró está no momento incrível. 'Coração Cachorro' e 'Baby Me Atende' pedem pra repetir umas duas a três vezes. Também tem um pouco de axé para trazer uma lembrança do Carnaval. Canto um pouco de pagode e vamos levando.

Matheus Fernandes fala com bom humor que tem conseguido desenrolar situações básicas mesmo tendo que falar inglês e espanhol.

Segundo o cantor cearense, a série do Netflix "Narcos", que narra a vida de Pablo Escobar, ajudou na aprendizagem do espanhol.

"É engraçado. Sou meio desinibido. Vou falando mesmo, consigo falar muito por referência de séries que assisti, consigo desenrolar. Com inglês, falamos menos, mas consigo fazer o que precisa, como pedir conta em restaurante e passar nos aeroportos, o básico do básico", detalha o cantor cearense.

Agenda no exterior

Nesta quinta-feita (25), Matheus Fernandes realiza o segundo evento da turnê europeia em Milão, na Itália, nesta sexta-feira (25).

A agenda ainda segue com apresentações em Lausanne, na Suíça, na sexta-feira (26). Por fim, a turnê acaba em Portugal, na cidade de Lisboa, na segunda-feira (29).

