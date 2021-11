Maraisa pede "força" após a morte de Marília Mendonça

A cantora sertaneja Maraisa, da dupla com Maiara, publicou uma mensagem pedindo força após a morte da amiga Marília Mendonça em um desastre aéreo nesta sexta-feira (5).

"Senhor, dai-me força pq sei que esse é o desejo da minha irmã. Senhor me sustente para que eu seja fortaleza aos que necessitam de mim", publicou a cantora no Twitter.

Horas após a publicação, Maraisa voltou às redes sociais e publicou a foto de um anel com o símbolo do infinito. "Nosso infinito na eternidade", escreveu a artista.

Legenda: O anel da foto publicada por Maraisa possui o símbolo do infinito Foto: Reprodução Twitter

Maiara ainda não se pronunciou sobre a morte da amiga. A dupla cancelou os shows programados para este fim de semana.

Turnê "As Patroas"

Maiara e Maraisa e Marília Mendonça estavam prontas para sair em turnê com o novo projeto musical. As três eram grandes amigas e conhecidas como "As Patroas" do sertanejo. O último trabalho era intitulado "Patroas 35%", com expectativa de início dos shows ainda em janeiro.

Velório

Segundo o delegado Regional de Polícia Civil de Caratinga, Ivan Sales, uma força-tarefa foi montada para acelerar os trabalhos de necropsia dos corpos com "muito cuidado e sob sigilo" antes de serem enviados para as funerárias.

O velório dos corpos de Marília e do tio dela deve começar às 13 horas. O enterro, previsto para as 17h30, será reservado aos parentes.

Legenda: Marília Mendonça e tio serão velados juntos neste sábado (6) Foto: Divulgação

O governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM) comunicou que o velório será realizado no ginásio Goiânia Arena, localizado na BR-153, ao lado do Estádio Serra Dourada, na capital goiana. O gestor estima que 100 mil pessoas passem pelo local.

Acidente aéreo

Legenda: Peritos farão a apuração in loco do acidente aéreo Foto: Reprodução

A cantora e parte da equipe estavam em um avião de pequeno porte que caiu perto de uma cachoeira na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.

De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o avião bimotor atingiu um cabo de uma torre de distribuição de alta tensão da empresa.

A Polícia Militar mineira afirmou que o avião bimotor King Air da Beech Aircraft, fabricado em 1984, decolou de Goiânia (GO) e caiu em uma cachoeira localizada a dois quilômetros da pista onde faria o pouso. Ele podia levar até seis passageiros e tinha capacidade para 4,7 mil quilos.

Testemunhas e pilotos que sobrevoaram a região perto de quando o acidente aconteceu falaram que a aeronave "rasgou" fios de alta tensão que estavam ligados a uma torre próxima ao local.