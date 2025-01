Lucas Lucco revela que quase terminou namoro após nude vazados na internet

O cantor Lucas Lucco revelou em podcast que seu namoro com a influenciadora Amanda Mïzukawa quase terminou após ele postar nas redes sociais um vídeo tomando banho que acabou mostrando suas partes íntimas, no fim do ano passado.

"A Amanda quase terminou comigo", contou Lucas no Podshape, comandado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia. O podcast irá ao ar somente no domingo (19), mas a Quem divulgou trechos com exclusividade.

Ele ainda negou na conversa que o vazamento do nude tenha sido proposital: “Não foi live, não, porque como eu coloco o celular para gravar, eu acabo de gravar e já clico na setinha com o dedo molhado mesmo e posto”, disse.

Após fazer a postagem, ele foi para uma reunião e não viu a repercussão imediata. “Meu irmão me ligou para caramba. Os meninos, meus videomakers, estavam lá. Eu tava numa reunião muito importante”.

Quando a reunião acabou, o vídeo já havia viralizado. Lucas acabou apagando a postagem. O cantor e Amanda começaram a trocar declarações públicas no início deste ano.