Leonardo é processado por homem agredido em confusão incitada pelo cantor em show

Um vaqueiro identificado como Marcelo Gomes da Silva está processando Leonardo, após uma agressão sofrida em um show do cantor em 20 de julho deste ano. O homem pede uma indenização de R$ 500 mil a título de danos morais e à imagem, além de R$ 60 mil como indenização pela lesão corporal sofrida e omissão de socorro no episódio.

Segundo ele, a confusão foi incitada por Leonardo. 'Dá um tapa na orelha dele', teria dito o cantor.

As informações são da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Marcelo estava em um show do sertanejo na cidade de Aruanã, Goiás, quando, de acordo com ele, um homem não identificado assediou sua esposa, o que gerou um bate-boca generalizado, chamando a atenção do artista.

Do palco, Leonardo disse para um dos espectadores que desse um tapa na orelha do vaqueiro: "A gente está aqui para assistir, a gente paga caro para ver. Oh, grandão de chapéu, dá um tapa na orelha dele".

O tapa fez com que Marcelo desmaiasse, sangrando muito e permanecendo sem socorros enquanto Leonardo continuou o show. Marcelo, caído no chão, foi gravado por outros fãs, e a cena viralizou nas redes sociais.

No boletim de ocorrência registrado pelo homem, ele conta que só recobrou a consciência ao chegar na beira de um rio próximo. Para completar, o vaqueiro foi ainda acusado de ter agredido a mulher, o que ele nega.

Este é o segundo caso de Leonardo na Justiça em poucas semanas. O cantor teve o nome incluso na 'lista suja' de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão, no começo do mês de outubro.

Ele alegou que cedeu a propriedade onde estavam os trabalhadores a outra pessoa, e pagou R$ 225 mil em indenizações aos seis trabalhadores resgatados em uma de suas fazendas em Jussara, Goiás.